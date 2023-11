Dušan Vodlan, mednarodni sodnik, plesni učitelj in ustanovitelj Plesnega kluba Lukec, ki svoje programe že vrsto let izvaja v Krškem, Sevnici in v Brežicah, pravi, da uživa v »penziji«. Pred petimi leti je klub z več kot 40-letno tradicijo predal v varne roke svojima sinovoma Sebastijanu in Luki, ki z mentorji in s plesalci nadaljujeta številne mednarodne uspehe. Pred desetletjem so Lukčevi trene ...