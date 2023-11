Beatlomanija se vrača: pesem Now And Then osvaja lestvice in podira številne rekorde RTV Slovenija The Beatles so se v petek, 60 let po svojem prvem singlu na vrhu, s skladbo Now And Then znova vrnili na prvo mesto britanske glasbene lestvice. Pesem je tudi potrdila njihov rekord britanske zasedbe z največ prvimi mesti v Združenem kraljestvu.

