Domači led za Kralje kot zaklet RTV Slovenija V gosteh so dobili vseh sedem tekem, a na sedmih domačih tekmah so zmagali zgolj enkrat. Kopitarjevi Kralji so trikrat sicer izgubili vsaj s tolažilno točko, a sobotni hokejski večer v Los Angelesu se je tokrat končal z zmago Philadelphie s 4:2.

