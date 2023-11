Skrivnostna nesreča: Letalo ameriške vojske strmoglavilo nad Sredozemljem Maribor24.si Letalo ameriške vojske je v petek zvečer strmoglavilo nad vzhodnim Sredozemljem, je v soboto sporočilo evropsko poveljstvo ameriških sil (Eucom). Do nesreče naj bi prišlo med usposabljanjem. Eucom ni objavil podatkov o morebitnih žrtvah, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Vzrok nesreče še preiskujejo, zaenkrat pa po navedbah vojske “nič ne kaže na sovražne dejavnosti”. ZDA so v luči nedavnih zaostritev konflikta na območju Palestine in Izraela v vzhodno Sredozemlje napotile dodatne sile, vključno z dvema letalonosilkama, poroča STA.

