Precej bolj napeto, kot kaže končni rezultat, je bilo včeraj v dvorani Marof, kjer so gostovali rokometaši Celja Pivovarne Laško, ki so na koncu Krko premagali s 33:26. Sredi drugega polčasa so se Novomeščani Celjanom približali le na gol zaostanka (20:21), a nato naredili nekaj nespametnih potez, kar so gostje kaznovali in osvojili novi dve točki. preberite več » ...