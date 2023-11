Gasilci na Senovem in v Ločici ob Sovinji iz vode izvlekli utopljenca RTV Slovenija Gasilci so zjutraj ob podobnem času na dveh koncih države našli utopljena človeka. Pripadniki Poklicne gasilske enote Krško so utopljenca na brežino iznesli iz Senovskega potoka na Senovem, prostovoljni gasilci v Ločici ob Savinji pa iz Podvinske struge.

