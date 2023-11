V Poljčah na Gorenjskem (nedaleč od Begunj, kjer se nahajata tovarna Elan in Avsenikova gostilna) se nahaja Natov center odličnosti za gorsko bojevanje, že pred tem pa je bil tam center za izobraževanje na področju obrambe in zaščite. V teh prostorih so se v petek, 9. novembra 1990 zbrali člani poslanskega kluba Demos, tedanji ministri in tudi ideologi koalicije Demos, ki so sprejeli za tisti čas ...