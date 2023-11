Med polnočjo in šesto zjutraj so na Islandiji spet zaznali več kot 880 šibkejših potresnih sunkov. Na ulicah najbolj prizadetega mesta Grindavik, ki so ga oblasti v soboto preventivno evakuirale, so nastale globoke luknje in razpoke. Serija potresov bi lahko napovedovala izbruh ognjenika.