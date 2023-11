V živo: izredno stanje na Kosovu, Primož Gliha še v boju za Euro 2024 SiOL.net V Prištini poteka kvalifikacijska tekma za Euro 2024 med Kosovom in Izraelom. Izbrani vrsti bi se morali v skupini I pomeriti že prejšnji mesec, a so dvoboj zaradi vojnih razmer v Izraelu prestavili. Gostitelje vodi slovenski strateg Primož Gliha, ki bi z drugo zaporedno zmago v tem ciklusu ohranil Kosovo v boju za nastop na evropskem prvenstvu, hkrati pa zelo razveselil Romunijo in Švico.