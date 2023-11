Ljubljanski policisti so v preteklem dnevu obravnavali poskus ropa v središču mesta. Državljana Maroka sta pristopila do oškodovanca in od njega zahtevala cigarete, ker pa je moški zahtevo zavrnil, sta začela groziti. Moškega sta lažje poškodovala. 19 in 28-letnega osumljenca je policija prijela na kraju ropa. Četrtkov rop na Čopovi ulici pa so po pojasnilih policije zagrešili državljan Tunizije ...