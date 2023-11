Tana Ramsay, žena slavnega kuharja Gordona je 11. novembra rodila šestega otroka. Par ima sicer že hčerko Meghan (26), dvojčka Holly in Jacka (23), 22-letno Matildo oziroma Tilly in Oscarja (4), poroča svet24.si. Čeprav sta pogosto na očeh javnosti in nikoli nista skrivala, da bi rada imela še več otrok, sta 49-letna Tana in 57-letni Gordon uspešno zanikala, da res pričakujeta drugega otroka. ...