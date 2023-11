Zakonski par dobrodelno kolesaril od Maribora do Southamptona RTV Slovenija Alice Shepherd Erlač in Žiga Erlač sta avgusta v okviru projekta dobrodelnega kolesarjenja prevozila dobrih dva tisoč kilometrov od Maribora do Southamptona. Pridobila sta 12 sobnih koles za rehabilitacijo onkoloških bolnikov v UKC-ju Maribor.

