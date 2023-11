Lewandowski zrežiral preobrat neprepričljive Barcelone RTV Slovenija Nogometaši Barcelone so se mučili tudi v 13. krogu La lige, a po preobratu le premagali Alaves (2:1) in ohranili stik z vodilnima Girono in Real Madridom. Junak zmage je bil Robert Lewandowski.

