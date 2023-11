Kanadčanke prvič do naslova v pokalu BJK Ekipa Kanadska ženska teniška reprezentanca je zmagovalka letošnje izvedbe elitnega ekipnega tekmovanja za pokal Billie Jean King. V finalu v Sevilli so Kanadčanke premagale Italijo z 2:0. Slovenija je v sobotnem polfinalu izgubila z Italijo z 0:2, Kanada je do finala prišla po zmagi nad Češko z 2:1.



