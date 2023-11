Krim Mercator v evropski ligi prvakinj v Stožicah visoko izgubil proti francoskemu Metzu Dnevnik Rokometašice Krima Mercatorja so v sedmem krogu v evropski ligi prvakinj v Stožicah gostile francoski Metz in izgubile z 22:28 (10:14). Krimovke so po treh uvodnih uspehih že četrtič zapored ostale brez zmage (porazi proti Esbjergu, Rapidu iz...

