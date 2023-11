Italijan Jannik Sinner je v uvodnem dvoboju zaključnega teniškega turnirja sezone ATP v Torinu po uri in 25 minutah premagal Grka Stefanosa Cicipasa s 6:4, 6:4. V zeleni skupini finala ATP se trenutno v prvem dvoboju merita še prvi igralec sveta in branilec naslova, Srb Novak Đoković, in Danec Holger Rune, a se bo njun dvoboj zavlekel pozno v noč.



Več na Ekipa24.si