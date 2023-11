Fantastično, kaj uspeva Dončiću in Irvingu! #video SiOL.net Košarkarji Dallas Mavericks so znova navdušili. Tokrat so si na gostovanju v New Orleansu na krilih vročega dvojca LuKai, Luka Dončić je prispeval 30, Kyrie Irving pa 35 točk, po treh četrtinah priigrali tako velikansko prednost, da slovenskemu zvezdniku v zadnjem delu srečanja sploh ni bilo potrebno stopiti na parket. Na koncu so zmagali s 136:124 in se na vrhu zahodne konference izenačili z Denv...

