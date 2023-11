Dončić in Irving zagotovila zanesljivo zmago v New Orleansu RTV Slovenija Košarkarji Dallasa imajo po desetih tekmah že osem zmag. New Orleans je bil nemočen na domačem parketu (124:136). Luka Dončić je prispeval 30 točk in 9 podaj, nato pa je zadnjih 14 minut počival. Kyrie Irving je nasul 35 točk in zadel sedem trojk.