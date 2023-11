Pred letom dni Slovenija izvolila prvo predsednico republike 24ur.com Mineva leto dni, odkar so volivci mandat na čelu države podelili Nataši Pirc Musar. Ob 53,6-odstotni volilni udeležbi je s skoraj 54 odstotki prejetih glasov premagala protikandidata Anžeta Logarja in postala prva predsednica samostojne Slovenije za moškimi predhodniki – Milanom Kučanom, Janezom Drnovškom, Danilom Türkom in Borutom Pahorjem.

