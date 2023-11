Bilo je 11.11., točno ob 11. uri in 11 minut, leta 2014, ko sta Kartuzija Pleterje in uspešno šentjernejsko podjetje L-TEK poskrbela za zanimiv družabni dogodek ob martinovem – prvo srečanje podjetnikov in obrtnikov iz šentjernejske občine, ki so se jim pridružili tudi mnogi vinogradniki. preberite več » ...