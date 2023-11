Nova moč v slovenski reprezentanci? SiOL.net Poraz in zmaga sta izkupiček slovenskih košarkaric po koncu prvega cikla kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2025. Slovenke so v nedeljo pred domačimi navijači dosegle izredno pomembno zmago nad Bolgarijo, ki je Slovenkam ohranila upanje na uvrstitev na novo veliko tekmovanje. Selektor Georgios Dikaioulakos se je po koncu srečanja obrnil tudi proti prihodnosti in morebitni novi naturalizirani igralki v izbrani vrsti, ki jo naslednja uradna preizkušnja zdaj čaka šele čez leto dni.

