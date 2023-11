Tržni inšpektorat je pred kratkim izdal opozorilo o naraščajočem število lažnih spletnih trgovin, ki ponudnike prepričajo z visokimi popusti in nizkimi cenami. Prav tako so prejeli več prijav potrošnikov, ki postali žrtve spletnih prevar. Pri tem gre za različne kategorije izdelkov – oblačila, obutev, digitalni izdelki in celo prehranska dopolnila. Triki Kot že omenjeno imajo te lažne spletne stra ...