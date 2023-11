V sredo na ljubljanski upravni enoti le najnujnejše storitve 24ur.com "Pogajanja so se znašla v mrtvem teku," so prejšnji teden po letu dni dogovarjanj za izboljšanje položaja zaposlenih na upravnih enotah opozorili Sindikati državnih organov Slovenije in za 15. november napovedali stavko. V sredo bodo tako na Upravni enoti Ljubljana med 8. in 19. uro zagotavljali le najnujnejše storitve.

Sorodno



Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Luka Dončić

Saša Arsenovič

Milan Kučan