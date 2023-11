Avstrijska VERA: Doslej tam obravnavali 90 primerov nadlegovanja in nasilja v umetniški in kulturni sferi – kaj pa v Sloveniji? Še pomnite afero “radiator”? Demokracija Piše: G. B. Doslej se je 90 oseb obrnilo na kontaktno točko VERA, ki so jo lani vzpostavili v Avstriji kot pomoč žrtvam nadlegovanja in nasilja v umetniški in kulturni sferi. Tri četrtine prijavljenih primerov se je zgodilo v poklicnem kontekstu, pri čemer je 75 odstotkov prizadetih žensk, je nedavno sporočila VERA. Najpogosteje so nepravilnosti zabeležili v gledališkem sektorju (24 odstotkov

