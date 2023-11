Rusi se trudijo pridobiti izgubljena ozemlja, močno okrepili napade 24ur.com Ruske sile so okrepile napade v vzhodni Ukrajini, da bi se utrdile v bližini dveh ključnih mest na fronti, so sporočili ukrajinski vojaški predstavniki. Odkar je Kijev začel protiofenzivo, so namreč ukrajinske enote znova zavzele ozemlje pri Bahmutu ter napredovale zahodno, severno in južno od mesta.

