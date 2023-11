Kolektiv Večera: Selitev v prostore župana nepopravljiv udarec za neodvisnost in kredibilnost Primorske novice Predstavniki zaposlenih v medijski hiši Večer nasprotujejo selitvi iz stavbe na Ulici slovenske osamosvojitve v prostore, ki so v lasti mariborskega župana Saše Arsenoviča. Medtem ko vodstvo medijske hiše meni, da lastništvo prostorov na uredništvo nima vpliva, gre po mnenju zaposlenih za nepopravljiv udarec za neodvisnost in kredibilnost.

Večer

