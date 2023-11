Škof Saje v Črnomlju: Počastitev spomina, ki je bil po krivici osramočen in zabrisan Radio Ognjišče Mineva osemdeset let od smrti viniškega kaplana p. Ivana Salmiča, ki je bil ubit na Žežlju nad Vinico, dva dni kasneje je bil ubit župnik s Preloke Jože Pokorn. Pri včerajšnji sveti maši, ki jo je v Črnomlju daroval škof Andrej Saje, so se zato spomnili mučeniške smrti dvanajstih duhovnikov, ki so bili med II. svetovno vojno umorjeni v Beli krajini. Po maši je škof Saje blagoslov...

Sorodno

Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Luka Dončić

Saša Arsenovič

Tanja Fajon