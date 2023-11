Na Hrvaškem se še naprej širi oslovski kašelj 24ur.com Na Hrvaškem že več kot mesec dni razsaja epidemija oslovskega kašlja, bakterijske okužbe, ki najhuje prizadene dojenčke. Do minulega konca tedna so zabeležili prek 400 okužb, med njimi več kot polovico na območju Splita, kjer so zaradi oslovskega kašlja preventivno hospitalizirali enega dojenčka.

