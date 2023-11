Namesto 50 divjal kar 108 km/h in se ob kontroli izdajal za drugo osebo 24ur.com V četrtek so gornjeradgonski policisti opravljali poostrene meritve hitrosti v naselju Očeslavci. Ujeli so voznika tovornega vozila z avstrijskimi registrskimi tablicami, ki je na delu ceste v naselju, kjer je omejitev hitrosti 50 km/h, vozil 108 km/h. Slovenski prekrškar nato v postopku na zahtevo policistov ni želel izročiti na vpogled dokumenta, s katerim bi dokazal, da sme voziti vozilo v ces...

Sorodno







Omenjeni Gornja Radgona

Murska Sobota Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Saša Arsenovič

Janez Janša

Tanja Fajon