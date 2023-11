Nizka produktivnost v Sloveniji je posledica nizkega obsega investicij v raziskave, razvoj in inovacije glede na delež BDP, ocenjuje strateški svet Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) za raziskave, razvoj in inovacije. Člani sveta ob tem pričakujejo, da se 0,25 odstotka BDP nameni izključno za inovacije, so sporočili iz GZS.