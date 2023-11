Bo kmalu pozidan še eden od zadnjih neokrnjenih delov istrske obale? 24ur.com Bo hrvaška Istra že v nekaj letih dobila novo luksuzno letovišče? In to na neokrnjenem delu vzhodne obale? Za 100 milijonov evrov vredno investicijo stoji nemška skupina Lama, ki namerava na okoli 50.000 kvadratnih metrih zgraditi 40 vil z bazenom in razgledom na Cres ter Kvarnerski zaliv.

