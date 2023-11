Izšla je slovenska izdaja Vodnika o kibernetski varnosti za mala in srednja v Evropi podjetja Huawei, EIT Digital in Global Digital Foundation Računalniške novice Na letni slovenski nacionalni konferenci o kibernetski varnosti je bila predstavljena slovenska izdaja vodnika o kibernetski varnosti za mala in srednja podjetja v Evropi, ki so ga pripravili podjetje Huawei v sodelovanju z EIT Digital in Global Digital Foundation.