Bojan Požar na račun protipoplavne varnosti prejel 63 tisočakov SiOL.net Bojan Požar oz. podjetje Lanaka Media, ki izdaja spletni portal Požareport, naj bi v letih 2020 in 2021 od koncesionarjev za protipoplavno zaščito prejelo 63 tisoč evrov, in sicer za oglase, za katere ni znano, ali so bili sploh objavljeni oziroma predvajani, danes poroča tednik Reporter. Požar naj bi denar za fiktivno oglaševanje prejemal od podjetij iz mreže SDS ali celo od stranke same, podobno...

