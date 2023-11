Krznar po zmagi na štajerskem derbiju: Zmaga, ki ima več pomenov 24ur.com V derbiju 16. kroga slovenske prve lige sta se pomerila štajerska tekmeca Maribor in Celje. Minimalne zmage z 0:1 so se na koncu veselili Celjani, ki so se tako utrdili na vrhu ligaške razpredelnice, kjer imajo pred reprezentančnim odmorom pet točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem Olimpijo.

