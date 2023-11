Piše: Gašper Blažič Predstavniki Katedrale Svobode Peter Jambrek, Dimitrij Rupel, Ernest Petrič in Tomaž Zalaznik so na današnji novinarski konferenci predstavili svoj predlog krizne in reformne vlade. Gre za pobudo, ki se navezuje na nedavno objavljeno izjavo omenjene iniciative, očitno pa bo to tudi glavna tema jutrišnje javne tribune (vabilo in izjavo smo objavili TUKAJ). Pobuda, ki je bila ob ...