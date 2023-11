V Rušah so danes tudi uradno odprli nove prostore tamkajšnje upravne enote. Ta je do sedaj delovala na Kolodvorski ulici 9, od 20. oktobra dalje pa v novih poslovnih prostorih na Mariborski cesti 31. Pokriva območje treh občin; ob ruški še Selnico ob Dravi in Lovrenc na Pohorju, v slednjih delujeta tudi krajevna urada. Skupaj je to približno 14 tisoč 300 prebivalcev, ki so geografsko precej razprš ...