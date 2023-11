Srečanje predsednika vlade z novo predsednico in nekdanjim predsednikom Zdusa Vlada RS Predsednik vlade dr. Robert Golob je sprejel predsednico Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS) Zdenko Jan in nekdanjega predsednika Janeza Sušnika. Spregovorili so o položaju upokojencev v Sloveniji in vladnih ukrepih na tem področju.

