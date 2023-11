Predsednik vlade Robert Golob je danes sprejel predsednico Zveze društev upokojencev Slovenije Zdenko Jan in nekdanjega predsednika Janeza Sušnika, s katerima je razpravljal o pomenu dolgotrajne oskrbe in nadaljevanju projekta E-oskrbe. Dotaknili pa so se tudi uskladitve pokojnin, ki se bo po zagotovilu premierja zgodila februarja prihodnje leto za predvidoma 8,2 odstotka.