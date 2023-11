Slovenija vztrajno in odločno podpira okrepljeno sodelovanje med EU in Zahodnim Balkanom Vlada RS Podpredsednica Vlade RS in ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon je pozno popoldan v Bruslju sodelovala na srečanju zunanjih ministrov Evropske unije in šestih držav Zahodnega Balkana. Že drugo skupno srečanje letos je bilo namenjeno poglabljanju sodelovanja med EU in zahodnobalkanskimi državami na področju skupne zunanje in varnostne politike.

Sorodno