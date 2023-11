Marjetka Vovk po drugem polfinalu: 'Dotaknila se me je Juretova zgodba' 24ur.com Imamo dve novi finalni točki šova Slovenija ima talent. Matjaž in Alja, ki sestavljata akrobatski duo Acro Connection, ter pevec Jure Kotnik so finalisti, ki so v drugem polfinalu prepričali občinstvo in žirijo. Poglejmo, kaj so povedali našemu Alenu takoj, ko so ugasnile kamere.

Sorodno