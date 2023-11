Boston v naletu, ga bodo ustavili NY Knicks? SiOL.net V košarkarski ligi NBA so v noči na torek po slovenskem času na sporedu štiri tekme. Boston Celtics bodo tretjo zaporedno zmago in osmo v sezoni iskali proti New York Knicks. Zmagovita serija teh traja že tri tekme. V Torontu gostujejo Washington Wizards, Milwaukee Bucks pričakujejo Chicago Bulls, Sacramento Kings pa Cleveland Cavaliers.

