Pripadnik zloglasne celice Islamske države obsojen na osem let zapora 24ur.com Britanca, ki se je nekaj časa nazaj pridružil džihadistični vojaški skupini Islamska država Iraka in Levanta (ISIS), so zaprli zaradi terorizma. Obsojen je bil na osem let zapora, potem ko je priznal krivdo za posedovanje strelnega orožja in zbiranja finančnih sredstev za dejanja terorizma.

