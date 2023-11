Moškemu zasegli 90 sadik konoplje in pol kilograma posušene droge Dnevnik Hrastniški policisti so v ponedeljek v hišni preiskavi pri 38-letnem moškem na območju Trbovelj zasegli 90 sadik prepovedane konoplje, okoli pol kilograma posušene droge ter pripomočke za gojenje, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Sorodno







Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Sanja Ajanović Hovnik

Dominika Švarc Pipan

Tatjana Bobnar