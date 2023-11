“Čisto enostaven primer, za 10 tisoč evrov neto plače hrvaški delodajalec plača 17 tisoč evrov, slovenski pa 26 tisoč evrov in to je ta nekonkurenčnost, ker mi se borimo za to, da bi zaposlenim lahko dal večje plače in da bi privabili tuje menedžerje in tuje strokovnjake in najboljše kadre, ki ustvarjajo delovna mesta”, je v Odmevih na RTVS dejal podjetnik Joc Pečečnik. Na Brdu pri Kranju se je v ...