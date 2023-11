Nepal prepovedal TikTok, ker 'moti družbeno harmonijo' 24ur.com V Nepalu bodo 2,2 milijona uporabnikom prepovedali TikTok, kot razlog za to pa oblasti navajajo negativne posledice aplikacije na "družbeno harmonijo". Nova regulativna pravila so uvedli tudi za ostala tehnološka podjetja, kot so Facebook, Instragram in X, ki morajo v treh mesecih v državi odpreti posebne urade, v katerih bodo obravnavali primere spornih vsebin.

