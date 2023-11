Navdušene boste predvsem nad eno funkcijo Študent S spremljanjem menstrualnega cikla pametna ura Huawei Watch GT 4 pomaga skozi tiste dneve v mesecu in vas obenem vodi na poti doseganja bolj zdravega življenjskega sloga. Niso samo moški ljubitelji pametnih ur. Ravno tako so všeč ženskam, zato je seveda edino pravilno in hkrati pričakovano, da začenjajo nuditi funkcije, ki so namenjene njim. Nobena […] Prispevek Navdušene boste predvsem nad eno fu ...

Sorodno