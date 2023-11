Avstrija napoveduje izplačilo odškodnine istospolno usmerjenim, ki so bili preganjani RTV Slovenija Avstrija namerava izplačati odškodnino približno 11. 000 istospolno usmerjenim, ki so bili vse do leta 2002 sodno preganjani na podlagi diskriminatornih zakonov, je sporočila avstrijska pravosodna ministrica Alma Zadić.

Sorodno