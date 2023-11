Aktualizirana črna komedija Arzenik in stare čipke iz leta 1939 v Mestnem gledališču ljubljanskem RTV Slovenija Najslavnejša drama američana Josepha Kesselringa bo nocoj zaživela na ljubljanskem odru v režiji Nine Ramšak Rajkovič. Igro, ki je napovedovala vojne grozote, so ustvarjalci ohranili skoraj enako, aktualizirali pa so njeno metaforično sporočilo.

