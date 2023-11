Vsaj ena dobra novica za Dansko, Slovenci v en glas opozarjajo SiOL.net V petek se bosta v kvalifikacijski tekmi za Euro 2024 v Köbenhavnu pomerili Danska in Slovenija. To bo derbi vodilnih v skupini H. Kdor bo zmagal, se bo uvrstil na evropsko prvenstvo. Gostitelji imajo pred srečanjem velike težave z zdravjem, saj bodo zaradi poškodb manjkali Rasmus Hojlund, Christian Eriksen in Simon Kjaer, a v slovenskem taboru temu nočejo pripisovati večjega pomena. Prepričani so namreč, da premore Danska zelo kakovostne menjave in Kekove čete zaradi odsotnosti treh danskih zvezdnikov na razprodanem stadionu Parken v petek ne čaka kaj prida lažje delo.

