Preklic obiskov na oddelku za gastroenterologijo v UKC Maribor Maribor24.si Zaradi porasta okužb s Covid-19 so na Oddelku za gastroenterologijo v UKC Maribor preklicali obiske do nadaljnjega. Izjeme so možne le v dogovoru s sobnim zdravnikom ali predstojnico oziroma njenim namestnikom, so sporočili iz kliničnega centra.

